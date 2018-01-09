تعرف على شكل المناهج الجديدة بنظام التعليم × 12 معلومة





كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم ومركز المناهج والمواد التعليمية، شكل وملامح المناهج الجديدة، ويقدم اليوم السابع" فى 12 معلومة أبرز ملامح تلك المقررات والتى تطبق من العام المقبل.

1ـ المناهج الدراسية الجديدة تطبق من العام المقبل على رياض الأطفال والأول الابتدائى.

2ـ المقررات الدراسية الجديدة قائمة على المهارات وتنمية الانتماء والولاء.

3ـ لا يوجد كتب دراسية لكل مادة عدا الانجليزى والدين فلكل مادة كتاب.

4ـ يدرس الطالب المقررات الجديدة فى شكل وحدات متعددة التخصصات.

5ـ 6 وحدات يدرسها الطالب بواقع 3 وحدات لكل تيرم دراسى.

6ـ هناك طريقيتن للتقويم الأولى تقييم مهارات الطالب التى يكتسبها والمادة نفسها.

7ـ المقررات الجديدة تم بنائها بعد دراسة مناهج 10 دول.

8ـ مناهج المرحلة الثانوية يتم تنقيحها وتعديلها كل عام ولا توجد مناهج جديدة لها.

9ـ الاختلاف بالنسبة للمرحلة الثانوية فى طرق التقويم والامتحانات.

10ـ زيادة التأكيد على تدريس عدد ساعات اللغة العربية لاهميتها واللغة الإنجليزية.

11ـ المقررات الجديدة قائمة على 4 مجالات تشمل «اللغات والعلوم والتكنولوجيا والتربية المهنية والشخصية والاجتماعية والفنون».

12ـ تدريب المعلمين الذين يدرسون فى الصفوف الأولى ورياض الأطفال على المقررات الجديدة.