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تعرف على الأرقام الساخنة لمرور القاهرة و الجيزة للإبلاغ عن حوادث الشبورة

الثلاثاء، 09 يناير 2018 08:24 ص
تعرف على الأرقام الساخنة لمرور القاهرة و الجيزة للإبلاغ عن حوادث الشبورة شبورة مائية - ارشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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نشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة العديد من الأوناش المرورية على الطرق لسحب أى معوقات مرورية من أعطال سيارات أو حوادث ، وخصصت رقمى 01155554444  -136 لإبلاغ عن أى معوقات مرورية على الطرق ناتجة عن حوادث أو أعطال سيارات وسط انتشار الخدمات المرورية و الأوناش على الطرق.

كما خصصت الإدارة العامة لمرور الجيزة رقم 19285 -01205344444 للإبلاغ عن أى حوادث ناتجة عن الشبورة، وتهيب إدارات المرور بالمواطنين اتباع قواعد المرور، وإرشادات الوقاية من الحوادث، بسبب وجود الشبورة على الطرق حفاظا على سلامة الجميع.

 


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