تعرف على الأرقام الساخنة لمرور القاهرة و الجيزة للإبلاغ عن حوادث الشبورة





كتب عبد الرحمن سيد

نشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة العديد من الأوناش المرورية على الطرق لسحب أى معوقات مرورية من أعطال سيارات أو حوادث ، وخصصت رقمى 01155554444 -136 لإبلاغ عن أى معوقات مرورية على الطرق ناتجة عن حوادث أو أعطال سيارات وسط انتشار الخدمات المرورية و الأوناش على الطرق.

كما خصصت الإدارة العامة لمرور الجيزة رقم 19285 -01205344444 للإبلاغ عن أى حوادث ناتجة عن الشبورة، وتهيب إدارات المرور بالمواطنين اتباع قواعد المرور، وإرشادات الوقاية من الحوادث، بسبب وجود الشبورة على الطرق حفاظا على سلامة الجميع.