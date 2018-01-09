تضامن أسيوط: فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية والبديلة لعام 2018





أسيوط ـ محمود عجمى

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط، عن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية والأم البديلة، على مستوى مراكز المحافظة، واستقبال أوراق المتقدمين حتى يوم 8 فبراير المقبل.

وقالت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط، لـ"اليوم السابع" أن الوزارة وضعت معايير لاختيار الأم المثالية، منها ألا يقل عمرها عن 50 عاما، وضرورة الإلمام بالقراءة والكتابة وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ، ويستثنى من ذلك الأبن المعاق ذهنيا الغير قابل للتعلم، بالإضافة إلى الأم العاملة أو المريض زوجها، أو الأرملة أو المطلقة، أو الأم الأمية التى استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل.

كما جاءت شروط الأم البديلة بأن تكفل برعاية أطفالا محرومين من الرعاية الأسرية فى منزلها مع أطفالها الطبيعيين، وأن يكون الأبن قد حصل على مؤهل جامعى وأن تكون حققت المساواة بين الأبناء الطبيعيين للأسرة والأبن البديل فى كافة الرعاية الصحية والاجتماعية.

وأشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط، أنه تم عقد اجتماع شهرى مع مديرى الإدارات الاجتماعية والفنية، وتمت مناقشة الإنجازات والمشاكل ومعوقات العمل وبحث منظومة العمل الحديثة، طبقا لتوجيهات الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى.

وأوضحت فاطمة الخياط، أنه تم مناقشة منظومة الحسابات الجديدة والعمل على ميكنتها، وأيضا ميكنة إدارات الجمعيات والأسرة والطفولة، وتوطين برنامج التظلمات الخاص بمعاش تكافل وكرامة، والعمل على ربط جميع الإدارات الاجتماعية بشبكة موحدة لتسهيل تدفق بيانات المديرية مع وزارة التضامن، فضلا عن عرض برنامج تدريبى لتنمية مهارات العاملين بالمديرية والإدارات التابعة.