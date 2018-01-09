تسمم أسرة من 5 أفراد بسبب "حلاوة سوداء" فى بورسعيد

الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام
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أصيبت أسرة مكونة من 5 أفراد بمحافظة بورسعيد، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بحالة تسمم إثر تناولهم وجبة غذائية "حلاوة سوداء".
وتلقى الدكتور عادل تعيلب، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، إشارة من مستشفى بورسعيد العام، تفيد بوصول 5 حالات تسمم غذائية وهم: محمد محمد متولى 40 سنة، مروة متولى شهبوب 30 سنة، عبد الرحمن محمد 5 سنوات، كريم محمد متولى 3 سنوات، ومؤمن محمد متولى 8 سنوات .
جارى اتخاذ الإسعافات الأولية اللازمة وتقديم الرعاية الطبية المناسبة للحالات وتحرير محضر بالواقعة، والوقوف على المتسبب فى ذلك.
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