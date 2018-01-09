تركيب كشافات ليد لأعمدة الإنارة ورفع المخلفات بقرى المنيا





المنيا - حسن عبد الغفار

قال محمد سيد رئيس مدينة المنيا، إنه تم إزالة 6 حالات تعدى على الأرض الزراعية بدمشير بمساحة 6 قيراط، كما تم رفع القمامة والمخلفات من نقاط التجميع بمداخل عزب "زكرياـ الطوبجى ـ الشيخ علاءـ ادمو" ونقلها للظهير الصحراوى منعاً لانتشار التلوث البيئى وحفاظاً على المظهر الجمالى للقرية.

وأضاف سيد، فى بيان للمحافظة اليوم، أن الوحدة المحلية قامت، بتركيب 8 أعمدة كهرباء على ترعة سرى باشا، وتركيب كشافات ليد لأعمدة الإنارة الخاصة بمدخل ادمو وقرية دمشير من الناحية الغربية، وذلك فى إطار إنارة الطرق والتيسير على المواطنين من قاطنى هذه القرى وتفادياً لوقوع حوادث على الطرق المؤدية منها واليها.

من جانب أخر، عقد رئيس المدينة لقاءاً موسعاً مع رؤساء الأحياء والقرى ومديرى الإدارات المعنية لتقييم أداء أعمال الحملة الميكانيكية ومنظومة النظافة حيث شدد رئيس المركز على التأكد من مدى جاهزية المعدات والالتزام بخروج المعدات فى التوقيتات المحددة لها ومراعاة إجراء أعمال الصيانة لكافة المعدات من تغيير الزيت وإصلاح إطاراتها حتى لا تتعطل منظومة جمع المخلفات والتراكمات من نقاط التجميع على مستوى الأحياء الرئيسية والقرى.

كما كلف رئيس المدينة الإدارة الهندسية بمتابعة أعمال الإدارات الهندسية بالقرى لمتابعة أعمال التنظيم وتحرير مخالفات قانون 119، كما وجه رئيس المدينة إدارة التفتيش المالى والإدارى بضرورة تواجد موظفين من التفتيش للعمل بالفترة المسائية وعمل يومية لخطوط السير وخاصة الحملة الميكانيكية.

من ناحية أخرى وجه العقيد محمد صلاح رئيس مركز ابوقرقاص، بتكثيف حملات النظافة على مستوى الشوارع الرئيسية والقرى وبجوار المساكن الأولى بالرعاية داخل كل قرية ورفع كافة التراكمات الموجودة بالشوارع والدفع بمعدات الوحدة القروية لنقل هذه التجمعات من القمامة والمخلفات إلى المقالب العمومية علاوة على إزالة ورفع كل حالات الإشغالات على جانبي الطريق العام.

جاء ذلك خلال اجتماعا موسعاً عقده رئيس المركز مع رؤساء الوحدات القروية والنواب لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث طالب من رؤساء القرى بتقديم تقارير ميدانية بشكل دوري عن مستوى الخدمة في القطاعات الحيوية التي تهم المواطن في حياته اليومية مثل مياه الشرب والصحة والكهرباء والتموين والتعليم لسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة لدعمها من أجل التيسير على المواطنين.

وفى ذات السياق، عقد رئيس المركز لقاءاً لمناقشة الإجراءات الخاصة بتفعيل قانون الطفل و طرق حماية الطفل بحضور مندوب المجلس القومى للطفولة والأمومة بالقاهرة ومقرر وحدة حماية الطفل بديوان عام محافظة المنيا و مديرة إدارة شئون المرأة .

أعلن رئيس المركز عن تشكيل لجنة الأمانة الفنية المساعدة لوحده حماية الطفل بالمركز علي أن يكون اختصاصها حماية الطفل المعرض للخطر بالإضافة للتنسيق مع الإدارات و الجهات التنفيذية لتفعيل آليات رصد الأطفال المعرضين للخطر وكذلك رصد مشكلات الطفولة والظواهر السلوكية السلبية وأسبابها و التنسيق مع خط نجدة الطفل 16000 لتلقي البلاغات و سرعة حلها و كذلك عرض المشكلات علي اللجنة الفرعية لحماية الطفل.