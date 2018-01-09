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تركيا تستدعى سفيرى روسيا وإيران بمزاعم انتهاك سوريا منطقة لعدم التصعيد

الثلاثاء، 09 يناير 2018 08:07 م
تركيا تستدعى سفيرى روسيا وإيران بمزاعم انتهاك سوريا منطقة لعدم التصعيد أردوغان


رويترز
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 قالت مصادر بوزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء إن تركيا استدعت سفيرى روسيا وإيران للشكوى زعما أن القوات السورية انتهكت منطقة عدم التصعيد فى إدلب.

وأضافت المصادر أن تركيا طلبت من السفيرين حث الحكومة السورية فى دمشق على إنهاء انتهاكات الحدود.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7 انتهاكات لوقف إطلاق النار، بينما رصد الجانب التركى انتهاكين اثنين.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجانب الروسى رصد الانتهاكات المذكورة فى محافظات حلب وحمص واللاذقية، وأن الأتراك رصدوا الانتهاكات فى محافظتى إدلب ودمشق، مشيرًا إلى أن غالبية حالات إطلاق النار جرت بشكل عشوائى فى المناطق، التى تسيطر عليها الجماعات المسلحة التابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابى.

وأكد أن الوضع فى مناطق تخفيف التوتر فى سوريا يتسم بالاستقرار بشكل عام، مضيفًا أنه فى إطار التعاون مع الأمم المتحدة، قام مركز المصالحة الروسى فى سوريا بتأمين مرور قافلة إنسانية أممية واحدة تحمل 180 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى مدينة الطيبة بريف درعا، موضحًا أنه تم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة تقديم الإسعافات والخدمات الطبية لــ 25 شخصًا.


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