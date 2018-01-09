ترامب: سأفوز على وينفرى حال ترشحها فى انتخابات الرئاسة





رويترز

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن بإمكانه هزيمة أوبرا وينفرى مقدمة البرامج الحوارية التلفزيونية فى انتخابات الرئاسة ولكنه قال إنه لا يعتقد أنها سترشح نفسها.

وقال ترامب للصحفيين خلال لقاء مع نواب فى البيت الأبيض إنه يحب وينفرى التى أدت كلمتها فى حفل توزيع جوائز جولدن جلوب مساء الأحد إلى إثارة تكهنات بأنها سترشح نفسها عن الحزب الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة فى 2020 .

وكانت صديقة مقربة لوينفرى قد قالت فى وقت سابق اليوم إن وينفرى لا تفكر حاليا فى خوض انتخابات الرئاسة.

وقالت جايلى كينج كاتمة أسرار وينفرى فى لقاء مع شبكة (سي.بي.إس) إن الموقف السابق للإعلامية البالغة من العمر 63 عاما بعدم اهتمامها بخوض انتخابات الرئاسة لم يتغير.

وتعد وينفرى، المنتجة التلفزيونية والسينمائية والممثلة، إحدى أكثر النساء فى الولايات المتحدة ثراء وكثيرا ما ارتبط اسمها بسياسات الحزب الديمقراطى وأنشطته فى جمع التبرعات.