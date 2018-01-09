تجدد المعارك بين الجيش السورى وهيئة تحرير الشام فى حرستا





دمشق (أ ش أ)

أفادت مصادر عسكرية سورية بتجدد المعارك بين الجيش السورى ومسلحى هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) والفصائل المسلحة المرتبطة بها بمحيط المعهد الفنى التابع لإدارة المركبات فى حرستا بريف دمشق.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن هذه التطورات تأتى مع تنفيذ القوات السورية عملية عسكرية فى المنطقة بهدف توسيع رقعة سيطرتها.

وكان الجيش السورى قد أحرز أمس الاثنين تقدما ملموسا فى حرستا بريف دمشق، حيث سيطر على شركة المطاحن ويتابع عمليته باتجاه حى مديرا وأحياء حرستا الشرقية.

يذكر أن الجيش السورى تمكن من فك الحصار عن إدارة المركبات العسكرية فى حرستا، بعد معارك شرسة مع مسلحى "جبهة النصرة".