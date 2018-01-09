تجدد المعارك بين الجيش السورى وهيئة تحرير الشام فى حرستا

تجدد المعارك بين الجيش السورى وهيئة تحرير الشام فى حرستاالثلاثاء، 09 يناير 2018 11:18 ص
الجيش السورى ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
إضافة تعليق
أفادت مصادر عسكرية سورية بتجدد المعارك بين الجيش السورى ومسلحى هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) والفصائل المسلحة المرتبطة بها بمحيط المعهد الفنى التابع لإدارة المركبات فى حرستا بريف دمشق.
وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن هذه التطورات تأتى مع تنفيذ القوات السورية عملية عسكرية فى المنطقة بهدف توسيع رقعة سيطرتها.
وكان الجيش السورى قد أحرز أمس الاثنين تقدما ملموسا فى حرستا بريف دمشق، حيث سيطر على شركة المطاحن ويتابع عمليته باتجاه حى مديرا وأحياء حرستا الشرقية.
يذكر أن الجيش السورى تمكن من فك الحصار عن إدارة المركبات العسكرية فى حرستا، بعد معارك شرسة مع مسلحى "جبهة النصرة".
إضافة تعليق
التموين: زيادة طرح معدلات منتجات البروتين بعد عيد الميلاد.. القابضة الغذائية: ذبح 300 رأس ماشية يوميا لتوفير لحوم طازجة بالمجمعات.. العامة للجملة: طرح 30طن بط مسكوفى.. "المصرية": استمرار القوافل المتنقلة بالقرى
فى الذكرى الـ82 لميلاد حارس اللغة العربية.. فاروق شوشة ملأ الساحة الثقافية بشعره.. ابن قرية الشعراء قدم لغتنا الجميلة لانتشار الإعلام الثقافى الصحيح.. وتنبأ بموته قبل رحيله.. وجائزة النيل آخر ما حصل عليه
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة