تجار: مصر تتلقى 7 عروض فى مناقصة لشراء القمح بعد عزوف الموردين فى البداية

تجار: مصر تتلقى 7 عروض فى مناقصة لشراء القمح بعد عزوف الموردين فى البدايةالثلاثاء، 09 يناير 2018 05:14 م
صوامع قمح
القاهرة (رويترز)
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قال تجار إن مصر، أكبر مشتر للقمح فى العالم، تلقت 7 عروض فى مناقصة عالمية لشراء القمح اليوم الثلاثاء بعد اجتماع مع موردين عزفوا فى البداية عن تقديم أى عروض فى المناقصة التى طرحتها الهيئة العامة للسلع التموينية.
وكان تجار قالوا فى وقت سابق إنهم مترددون فى تقديم عروض فى ظل استمرار الخلافات بشأن غرامات تأخير ذات صلة بشحنات أوقفت فى الموانئ فى الأشهر الأخيرة.
ولم يكشف التجار إلى الآن عن تفاصيل العروض التى جرى تقديمها ولم يتسن على الفور الاتصال بالهيئة للحصول على تعقيب.
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