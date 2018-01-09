تأجيل إعادة محاكمة ياسمين النرش لجلسة 3 مارس المقبل





كتب عبد الله محمود – عامر مصطفى

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل نظر إعادة محاكمة ياسمين النرش بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"سيدة المطار"، لجلسة 3 مارس المقبل، لعدم حضور الضباط شهود الواقعة، كما أمرت المحكمة بإحضار الضباط الجلسة المقبلة.

حضرت النرش بصحبة أقاربها، ولم يتم إيداعها قفص الاتهام، وطلب القاضى وجود حراسة معها حتى صدور القرار، وبعد الجلسة غادرت القاعة.

وكانت محكمة النقض، قبلت الطعن المقدم من ياسمين محيى الدين النرش، على الحكم الصادر بسجنها 4 سنوات وتغريمها 50 ألف جنيه، وقررت إعادة محاكمتها لاتهامها بحيازة المخدرات ومقاومة السلطات والتعدى على أحد رجال الضبط القضائى.