بيت العائلة المصرية يطلق اليوم مؤتمره الأول بعنوان "معًا ضد الإرهاب"

كتب محمود راغب

تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات مؤتمر بيت العائلة المصرية الأول بعنوان «معًا ضد الإرهاب»، بحضور كوكبة من المتخصصين فى "الشئون الدينية، الفكرية والثقافية، الأمنية، التعليمية".

ومن المقرر أن يفتتح المؤتمر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور سمير غطاس نائب البرلمان ورئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية .

وسيضم المؤتمر ثلاث جلسات برئاسة الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف الأسبق لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة.

ويرأس الجلسة الأولى فضيلة الدكتور محمد أبو زيد الأمير المنسق العام لبيت العائلة المصرية ومقررها ويشارك فيها اللواء أحمد جاد منصور مساعد وزير الداخلية السابق بعنوان «الإرهاب: الظاهرة والدوافع»، كما يتحدث خلالها كل من فضيلة الشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، والمفكر مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، واللواء عبد الحميد خيرت نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق، وثروت الخرباوي المحامي وخبير الجماعات الدينية، والعميد خالد عكاشة عضو المجلس الأعلى لمقاومة الإرهاب.

بينما يرأس الجلسة الثانية نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام وأمين بيت العائلة المصرية المساعد ومقررها الدكتور طارق منصور عضو و منسق بيت العائلة لجامعة عين شمس بعنوان «القوى المجتمعية في مواجهة الإرهاب» وتتضمن جلسات لكل من فضيلة الشيخ الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم سابقًا، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة سابقًا، والدكتور صديق عفيفي رئيس جامعة النهضة وأكاديمية طيبة، واللواء أحمد جاد منصور مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة سابقا، والإعلامي جمال الشاعر عضو اللجنة الوطنية للإعلام، والدكتورة هبة شاهين عضو لجنة الإعلام ببيت العائلة المصرية.

والجلسة الأخيرة تأتى بعنوان «بيت العائلة المصرية فى مواجهة الإرهاب» برئاسة الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ومقررها الأب رفيق جريش مقرر لجنة الإعلام ببيت العائلة، وتضم جلسات لكل من الدكتور جرجس صالح مقرر لجنة الطوارئ ببيت العائلة المصرية، والدكتور طارق منصور عضو لجنة المتابعة، منسق بيت العائلة المصرية لجامعة عين شمس، والدكتور رسمي عبد الملك مقرر لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية، والإذاعي شريف عبد الوهاب رئيس الشبكة الثقافية بالإذاعة المصرية، والدكتور مسعد عويس مقرر لجنة الشباب ببيت العائلة المصرية، والدكتور أحمد رجاء رجب مقرر لجنة الثقافة الأسرية ببيت العائلة المصرية.

ويأتى المؤتمر في ظل تحديات الدولة لمواجهة الإرهاب الغاشم الذى يحاول دائمًا إثارة الفتن بين أبناء الشعب من خلال استغلال للمناسبات الدينية، حيث يقوم «بيت العائلة المصرية» من خلال دوره التوعوي باستخدام القوة الناعمة فى محاربة الإرهاب من خلال عقد عدد من الجلسات لمواجهة التطرف والإرهاب باستخدام الفكر.