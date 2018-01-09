video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 09 يناير 2018 11:11 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بورصة وول ستريت تبدأ الجلسة عند مستويات قياسية مرتفعة جديدة

الثلاثاء، 09 يناير 2018 05:11 م
بورصة وول ستريت تبدأ الجلسة عند مستويات قياسية مرتفعة جديدة وول ستريت


نيويورك (رويترز)
إضافة تعليق

 سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية مستويات قياسية مرتفعة جديدة في بداية جلسة التداول اليوم الثلاثاء محافظة على موجة صعود قوية للعام الجديد بدعم من بيانات اقتصادية إيجابية وتوقعات بأرباح فصلية قوية للشركات.

 

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول ببورصة وول ستريت مرتفعا 39.86 نقطة، أو ما يعادل 0.16 بالمئة، إلى 25322.86 نقطة بينما زاد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 3.78 نقطة، أو 0.14 بالمئة، إلى 2751.49 نقطة.

 

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 17.27 نقطة، أو 0.24 بالمئة، إلى 7174.66 نقطة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع مؤشر البورصة بنسبة 1.38% ليتخطى مستوى 15100 نقطة بنهاية التعاملات

صعود البورصة الامريكية

صعود الاسهم الامريكية

بورصات



لا تفوتك
سخرية من وشم "كوتينيو" بالعربى.. مغردون: المفروض تسأل صلاح بدل ترجمة جوجل

سخرية من وشم "كوتينيو" بالعربى.. مغردون: المفروض تسأل صلاح بدل ترجمة جوجل

المعارضة القطرية: تمويل تميم للإخوان فى أوروبا تخطى 350 مليون يورو

المعارضة القطرية: تمويل تميم للإخوان فى أوروبا تخطى 350 مليون يورو

قطر المفتوحة لكل إسرائيلى.. الدوحة تستضيف لاعبى المستوطنات لكرة اليد بالترحاب.. ملاعبها شهدت تواجد فرق الكرة الطائرة.. سباحوا تل أبيب حصدوا الميداليات على أراضيها.. والعلم الإسرائيلى يرفرف فوق ملاعبها علنا

قطر المفتوحة لكل إسرائيلى.. الدوحة تستضيف لاعبى المستوطنات لكرة اليد بالترحاب.. ملاعبها شهدت تواجد فرق الكرة الطائرة.. سباحوا تل أبيب حصدوا الميداليات على أراضيها.. والعلم الإسرائيلى يرفرف فوق ملاعبها علنا

فيديو.. الصاعدون والهابطون فى القمة 115..شناوى الأهلى "هايص" وشناوى الزمالك "لايص".. البدرى يصعد لصدارة الدورى.. وجلال "مصدوم".. الحراق بطل مسك الختام.. باسم مرسى يستكمل رحلة السقوط .. ودرس إيطالى لمحمد إبراهيم

فيديو.. الصاعدون والهابطون فى القمة 115..شناوى الأهلى "هايص" وشناوى الزمالك "لايص".. البدرى يصعد لصدارة الدورى.. وجلال "مصدوم".. الحراق بطل مسك الختام.. باسم مرسى يستكمل رحلة السقوط .. ودرس إيطالى لمحمد إبراهيم

الإسكان: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه القاهرة الجديدة لتغذية العاصمة الإدارية

الإسكان: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه القاهرة الجديدة لتغذية العاصمة الإدارية

تغليظ عقوبة خطف الأطفال وهتك عرضهم بعد التعديل.. تعرف عليها

تغليظ عقوبة خطف الأطفال وهتك عرضهم بعد التعديل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة