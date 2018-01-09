بورصة وول ستريت تبدأ الجلسة عند مستويات قياسية مرتفعة جديدة





نيويورك (رويترز)

سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية مستويات قياسية مرتفعة جديدة في بداية جلسة التداول اليوم الثلاثاء محافظة على موجة صعود قوية للعام الجديد بدعم من بيانات اقتصادية إيجابية وتوقعات بأرباح فصلية قوية للشركات.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول ببورصة وول ستريت مرتفعا 39.86 نقطة، أو ما يعادل 0.16 بالمئة، إلى 25322.86 نقطة بينما زاد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 3.78 نقطة، أو 0.14 بالمئة، إلى 2751.49 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 17.27 نقطة، أو 0.24 بالمئة، إلى 7174.66 نقطة.