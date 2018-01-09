بلومبرج: البنك الأهلى الأول فى مصر فى القروض المشتركة خلال عام 2017





كتب – أحمد يعقوب

أظهر التقييم الذى أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن البنوك خلال عام 2017 حصول البنك الأهلى المصرى على المركز الأول كأفضل بنك فى السوق المصرفية المصرية على مستوى قارة أفريقيا وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا عن القروض المشتركة التى قام البنك بإدارتها كوكيل للتمويل ومسوق للتمويل.

كما أظهر التقييم أيضا حصول البنك على المركز الأول كأفضل بنك فى السوق المصرفية المصرية على مستوى قارة أفريقيا عن القروض المشتركة التى قام البنك بإدارتها كمرتب رئيسى خلال نفس العام.

وكذا حصوله على المركز الثانى على مستوى قارة أفريقيا كمسوق للتمويل والمركز الثالث كوكيل للتمويل والمركز الرابع كمرتب رئيسي، اضافة إلى حصوله على المركز السابع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كوكيل للتمويل وعلى المركز العاشر كمسوق للتمويل.

ونجح الأهلى المصرى خلال عام 2017 فى ترتيب و المشاركة فى تمويل العديد من القروض المشتركة بإجمالى مبلغ 85.7 مليار جنيه وبلغت قيمة مساهمة البنك الأهلى المصرى فى تمويل تلك القروض مبلغ 30.6 مليار جنيه.

وصرح شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بأن القروض المشتركة التى قام البنك الأهلى المصرى بإدارتها و ترتيبها خلال عام 2017 تم توجيهها للعديد من القطاعات الاستراتيجية ومن أهمها قطاع النقل، قطاع مواد البناء، قطاع الكهرباء وقطاع البترول وقطاع التنمية العقارية، وأوضح أن نجاح البنك الأهلى فى الحفاظ على ريادته للسوق المصرفية المصرية والافريقية فى مجال القروض المشتركة وفقا لتقييم مؤسسة بلومبرج العالمية يرجع لاحترافية وسرعة أداء وكفاءة العاملين بقطاعات البنك المعنية، وأعرب عن اعتزاز البنك بالحصول على هذه المرتبة المتميزة بين البنوك فى مصر والشرق الاوسط وأفريقيا باعتبارها شهادة صادرة عن إحدى المؤسسات العالمية المرموقة ذات المصداقية والثقل الدولى المعنية بتقييم البنوك وانشطتها المتنوعة.

وأفاد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك أن البنك الأهلى يواصل مسيرة نجاحه فى إدارة القروض المشتركة بفضل خبراته المتراكمة فى ترتيب مثل هذه الأنواع من القروض، وكمحصلة لشبكة العلاقات القوية التى تربطه بالبنوك المحلية والخارجية التى تتوافر لديها الثقة فى قدرة البنك الأهلى على اتمام وادارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية مستندا فى ذلك إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تتجاوز 93 مليار جنيه تتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة سواء منفردا أو من خلال الاشتراك فى تحالفات مصرفيه، مؤكدًا على أن البنك يولى صفقات القروض المشتركة عناية فائقة فى اطار حرصه على القيام بالدور المنوط به باعتباره أكبر البنوك العاملة فى السوق المصرية والذى يترتب عليه ضرورة الاهتمام بالمشروعات العملاقة المتعلقة بالقطاعات الحيوية خاصة فى مجال الصناعة و فى مجالات متعددة مثل الطاقة بكافة انواعها، مواد البناء، المقاولات، الصناعات الغذائية، التنمية العقارية، السياحة، والنقل والمواصلات، مما يؤدى لخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومى المصرى وتوفير الكثير من فرص العمل و دفع عجلة التنمية.