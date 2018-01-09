بريطانيا: من غير المنطقى إلغاء دعوة ترامب لزيارة المملكة





رويترز

قال وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون اليوم الثلاثاء إنه يجب عدم إلغاء دعوة وجهتها بريطانيا للرئيس الأمريكى دونالد ترامب لزيارتها مشددا على أن الولايات المتحدة حليف مهم لبلاده.

وقال جونسون عندما سأله نائب معارض عما يتطلبه الأمر لإلغاء دعوة كان ترامب قد قبلها العام الماضى للقيام بزيارة دولة لبريطانيا فقال "لا أعتقد أن هذا أمر منطقي".

وأضاف "الولايات المتحدة أوثق وأهم شريك أمنى واقتصادى بالفعل وستظل كذلك".

وقال جونسون "أعتقد أن جلالتها (الملكة إليزابيث) قادرة على استيعاب هذا الرئيس الأمريكى أو أى رئيس أمريكى بالفعل مثلما فعلت خلال ستين عاما من جلوسها على العرش . لقد رأتهم يأتون ويذهبون".

وخلال جلوس الملكة إليزابيث على العرش منذ 65 عاما تولى رئاسة الولايات المتحدة 13 رئيسا أولهم هارى إس. ترومان. ولم يتم تحديد موعد لزيارة ترامب.