برلمانى بالمنوفية يقدم طلب إحاطة لوزير الصحة لقصور خدمات التأمين الصحى

النائب عبدالحميد الشيخ عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية





المنوفية - محمود شاكر

تقدم النائب عبدالحميد الشيخ عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، بطلب إحالة إلى الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة، بشأن قصور خدمات التأمين الصحى بمركزى تلا والشهداء .

وتضمن طلب الإحاطة المقدم من النائب، مناقشة سوء حالة عيادة التأمين الصحى، وموقعها السيئ وتدنى مستوى الخدمات المقدمة بمدينة الشهداء .

وأكد البرلمانى على وجود عجز كبير فى الأطباء والتمريض، وأخصائيي التخاطب والتأخير فى دفع مستحقات المستشفيات المركزية، الأمر الذى أثر بالسلب على الخدمة الطبية المقدمة للفقراء .