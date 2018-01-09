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الثلاثاء، 09 يناير 2018 12:54 م
خالد صلاح
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بحرية الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 5 صيادين فلسطينيين فى بحر مدينة غزة

الثلاثاء، 09 يناير 2018 11:33 ص
بحرية الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 5 صيادين فلسطينيين فى بحر مدينة غزة البحرية الإسرائيلية ـ صورة أرشيفية


غزة (أ ش أ)
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اعتقلت قوات بحرية الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الثلاثاء، خمسة صيادين فلسطينيين، وصادرت مركبى صيد فى بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وقال أحد الصيادين، إن زوارق بحرية الاحتلال الحربية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين على بعد نحو 4 أميال بحرية قبالة بحر السودانية، واعتقلت خمسة صيادين، وهم: أحمد منير الصعيدي، مؤمن جمال النعمان، أكرم أبو فول، محمد أبو جياب، والطفل محمد أكرم أبو فول، من على متن مركبي صيد، بعد إجبارهم على التجرد من ملابسهم والنزول إلى مياه البحر، إضافة إلى الاستيلاء على المركبين، ونقلتهم جميعا إلى ميناء أسدود الإسرائيلي القريب من غزة.

يشار إلى أن بحرية الاحتلال تتعمد يوميا الاعتداء على الصيادين فى بحر غزة، باعتقالهم وإطلاق النار عليهم والاستيلاء على مراكبهم وإعطاب شباك الصيد الخاصة بهم.


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