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الثلاثاء، 09 يناير 2018 09:07 م
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اليوم السابع: زلزال فى الزمالك

الثلاثاء، 09 يناير 2018 07:21 م
اليوم السابع: زلزال فى الزمالك اليوم السابع غدا


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ينشر "اليوم السابع" فى عدد الغد من النسخة المطبوعة عددا من الأخبار الهامة والتغطيات على رأسها الأجواء فى القلعة البيضاء بعد الهزيمة فى القمة 115 تحت عنوان "زلزال فى الزمالك.. «جلال» يرفع شعار المصالحة.. و«مرتضى» يتراجع عن بيع الرباعى.. «الشناوى» بديل «جنش».

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