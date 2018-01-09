اليوم السابع: زلزال فى الزمالك





ينشر "اليوم السابع" فى عدد الغد من النسخة المطبوعة عددا من الأخبار الهامة والتغطيات على رأسها الأجواء فى القلعة البيضاء بعد الهزيمة فى القمة 115 تحت عنوان "زلزال فى الزمالك.. «جلال» يرفع شعار المصالحة.. و«مرتضى» يتراجع عن بيع الرباعى.. «الشناوى» بديل «جنش».

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