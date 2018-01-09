اليوم.. الحكم على 379 متهمًا بقضية "فض اعتصام النهضة"الثلاثاء، 09 يناير 2018 06:00 ص
جانب من محاكمة المتهمين
كتب إيهاب المهندس
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تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سامح سليمان حكمها على 379 متهمًا بينهم 189 محبوسين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".
تعقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمد عمار، والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج.
وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهرًا هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
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