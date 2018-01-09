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اليوم.. استكمال جولة الإعادة فى الانتخابات التكميلية بدائرة جرجا بسوهاج

الثلاثاء، 09 يناير 2018 04:00 ص
اليوم.. استكمال جولة الإعادة فى الانتخابات التكميلية بدائرة جرجا بسوهاج انتخابات - صورة أرشيفية


سوهاج - محمود مقبول
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تجرى اليوم الثلاثاء، الانتخابات التكمليلية لدائرة جرجا فى اليوم الثانى، حيث تجرى الإعادة بين خليفة رضوان خلف رضوان الذى حصل على 9790 صوتًا بنسبة 23. 32%، ورشدى محمد وفقى عبد القادر وحصل على 10.930 صوتًا بنسبة 62.04%، وتفتح اللجان أبوابها صباحًا ويستمر التصويت حتى مساء اليوم.

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت نتائج الجولة الأولى، مؤكدة أن عدد الناخبين المقيدين فى الدائرة 292 ألفًا و897 ناخبًا، حضر منهم 43 ألفًا و457 ناخبًا بنسبة 14.84، بإجمالى أصوات صحيحة 41 ألفًا و981 ناخبًا بنسبة 96.60%، وإجمالى أصوات باطلة بلغت 1476 صوتًا بنسبة 3.40%.


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