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الثلاثاء، 09 يناير 2018 01:54 م
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اليوم.. اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين لمناقشة نتائج "تنمية سيناء"

الثلاثاء، 09 يناير 2018 01:00 ص
اليوم.. اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين لمناقشة نتائج "تنمية سيناء" محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين


كتب هانى الحوتى
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يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمناقش عدد من القضايا ومنها تقرير أعده الاتحاد عن بشائر الإصلاح الاقتصادى مع العام الجديد، ونتائج الاجتماع الأول للجنة تنمية سيناء، ومشروعاتها المستقبلية.
 
كما يناقش الاجتماع، والذى يعقد برئاسة محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين، الإجراءات التنفيذية لإنشاء شركة النباتات الطبية والعطرية، الاستثمارات المقترحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخطط المركز الوطنى بالاتحاد لتنمية الموارد البشرية.
 
 
 
 

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لجنة تنمية سيناء

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