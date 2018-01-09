النيابة تعثر على مقذوف ثالث بموقع إطلاق النار على لوائى شرطة بالدقهلية

النيابة تعثر على مقذوف ثالث بموقع إطلاق النار على لوائى شرطة بالدقهليةالثلاثاء، 09 يناير 2018 08:01 م
مدير أمن الدقهلية
الدقهلية - محمد حيزة
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عثرت النيابة العامة خلال المعاينة التى أجراها أمير ناصف، رئيس نيابة طلخا، وأحمد الغويط ومحمود الهواري، وكلاء النائب العام، على مقذوف ثالث، خلال المعاينة التى أجروها مساء اليوم لموقع حادث محاولة استهداف لوائى شرطة بمديرية أمن الدقهلية، بشارع الزراعة بمدينة طلخا.
كان فريق من الأدلة الجنائية، قد انتقل لموقع الحادث وعثر على مقذوفين من فوارغ لطلقات ناراية من بندقية آلية 7.62*39، وعند إجراء النيابة العامة لمعاينة تتبع مسار الطلقات لتكتشف وجود مقذوف ثالث له فتحة دخول بالقايم ولايوجد له فتحه خروج.
وتمكن رئيس النيابة من استخراج المقذوف الثالث من القائم الأيمن للسيارة، وجرى تسليمه لقسم الأدلة الجنائية لتحليل الطلقات، وبيان نوع السلاح المستخدم.
وكان مجهولان، يستقلان "موتوسيكل"، قد أطلقا عدة أعيرة نارية باتجاه لوائى شرطة، أثناء مرورهما بشارع الزراعة فى مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، دون أن يسفر الحادث عن إصابتهما.
وأوضح شهود عيان أن المجهولين فرا من موقع الحادث بعد إطلاق الرصاص، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها حاليًا لكشف ملابسات الواقعة، وسرعة ضبط المتهمين.
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