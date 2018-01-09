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النيابة تطلب تقرير المعمل عن الهيروين المضبوط بحوزة ضابط متقاعد فى المقطم

الثلاثاء، 09 يناير 2018 03:00 ص
النيابة تطلب تقرير المعمل عن الهيروين المضبوط بحوزة ضابط متقاعد فى المقطم هروين - أرشيفية


كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة المقطم والخليفة الجزئية برئاسة المستشار إسلام شكرى، خبراء المعمل الكيميائى بسرعة اعداد تقرير فنى عن نصف كيلو هيروين سقط بها عقيد شرطة بالمعاش فى قبضة الأمن.

وجدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة،فى وقت سابق،حبس عقيد شرطة بالمعاش،ضبط بحوزته نصف كيلو من جوهر الهيروين بالمقطم 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بالمقطم

وتواصل نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، التحقيق مع عقيد شرطة بالمعاش، ضبط بحوزته نصف كيلو من جوهر الهيروين بالمقطم.

كشفت تحقيقات خالد البارودى وكيل نيابة المقطم، أن المتهم كان يشغل منصب قائد حرس محكمة شمال القاهرة سابقا، وخرج معاش العام الماضى، وأنه تم القبض عليه متلبسا أثناء قيادته سيارته فى شارع المقطم الجديد، وبتفتيش السيارة تم العثور على المواد المخدرة.

ووجهت النيابة له تهمة الاتجار فى المخدرات "الهيروين"، واستمعت النيابة العامة إلى ضابطى مباحث قسم شرطة المقطم، واللذين أكدا ورود معلومات من مصادر سرية تفيد قيام "ر. ت" عقيد شرطة بالمعاش، بترويج الهيروين فى منطقة المقطم، فتم تشكيل فريق بحث لفحص المعلومات الواردة، وعقب التأكد من صحة المعلومات، تم إعداد كمين وضبط المتهم متلبسا.

ومن جانبه، أنكر المتهم حيازته للهيروين، وأدعى أنه ضحية خلافات، وأنه تم الزج به فى هذه القضية، فيما كشفت تحقيقات النيابة أن السيارة التى ضبط بداخلها الهيروين ملك للمتهم ولا يقودها غيره، وبالكشف عليها بالمرور تبين صحة المعلومات.

 


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