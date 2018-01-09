المعمل الجنائى يعد تقريرا حول انفجار أسطوانة بوتاجاز فى العياط

كتب أحمد الجعفرى

طلبت نيابة العياط برئاسة المستشار محمد السرجانى، تقرير المعمل الجنائى بشأن انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل، كما طلبت التحريات حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وسيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع داخل شقة سكنية نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز فى العياط، حيث انتقلت سيارات الإطفاء الى المكان وحاصرت النيران التى تسببت فى تحطم بعض حوائط الشقة دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا بانفجار اسطوانة بوتاجاز فى شقة بالعياط، فدفعت بـ4 سيارات إطفاء، وبعد فرض كردون أمنى، حاصرت النيران ومنعت خطر امتدادها لباقى المجاورات وأخمدت الحريق.