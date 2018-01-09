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المعارضة القطرية: تمويل تميم للإخوان فى أوروبا تخطى 350 مليون يورو

الثلاثاء، 09 يناير 2018 06:22 م
المعارضة القطرية: تمويل تميم للإخوان فى أوروبا تخطى 350 مليون يورو قطر يليكس


كتب هيثم سلامة
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كشفت موقع قطر يليكس، المعارض للدويلة القطرية عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، أن التمويل القطرى لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية فى أوروبا، يبلغ 350 مليون يورو. 

وأفادت قطر يليكس، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر، تحت عنوان مجلس اللوردات البريطانى يفضح التمويل القطرى لإخوان أوروبا، أن تمويل الإخوان المشكلة الكبرى فى بريطانيا والنظام القطرى كان ملاذا لقيادات الإخوان بعد هروبهم من دولهم.

وأضاف، أن الدوحة قدمت لقادة الإخوان من مصر عوناً كبيرا لتمويل أفكارهم المتشددة، وأن قطر تأوى أبرز قادة تنظيم الإخوان وداعميهم وعلى رأسهم يوسف القرضاوى.

ونشرت صفحة قطر ويليكس، أرقاماً منسوبة للكولونيل تيم كولينز، مؤسس منظمة سينشرى لمكافحة الإرهاب، بأن حجم التمويل القطرى للإخوان فى أوروبا 350 مليون يورو، 120 منهم قدمتها قطر إلى التنظيم فى بريطانيا، و 20 تمويلا من حمد إلى الفيدرالية الإسلامية فى الدنمارك التى ترتبط بالإخوان ، 2.8 دفعها أمير قطر لجامعة أكسفورد للإبقاء على روابطها مع الإخوان. 

قطر يليكس
قطر يليكس

 


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