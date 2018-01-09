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الثلاثاء، 09 يناير 2018 11:11 م
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"المشروعات الصغيرة": رجال أعمال كبار استفادوا من دعم البنك المركزى للقطاع

الثلاثاء، 09 يناير 2018 09:31 م
"المشروعات الصغيرة": رجال أعمال كبار استفادوا من دعم البنك المركزى للقطاع محمد فريد خميس رئيس إتحاد المستثمرين


كتب هانى الحوتى
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قال علاء السقطى رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن بعض رجال الأعمال الكبار استفادوا من مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة بقروض منخفضة الفائدة، من خلال تقسيم شركاتهم الخاصة الكبرى إلى شركات صغيرة، لتنطبق عليها شروط المبادرة، مدللا على حديثه بأحد رجال الأعمال، الذى قام بتأسيس 5 شركات صغيرة للاستفادة من المبادرة، دون أن يذكر اسمه أو نشاطه.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، اليوم الثلاثاء، لبحث عدد من الموضوعات من بينها نتائج اجتماع لجنة تنمية سيناء، والاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهد الاجتماع خلافا بين أعضاء الاتحاد حول ملف المصانع المتعثرة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وانقسم أعضاء اتحاد المستثمرين، حول مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ أكد ممثلى جمعيات مستثمرى الصعيد، عدم استفادة المشروعات الصغيرة بالصعيد بالمبادرة، ودعم هذا الرأى علاء السقطى رئيس الاتحاد، مشيرا إلى أن إجمالى محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك بلغت 24 مليار جنيه فقط على الرغم من إطلاق المبادرة منذ نحو عامين، فيما رفض محمد سعد رئيس جمعية مستثمرى الغاز، ومحرم هلال نائب رئيس الاتحاد هذا الرأى.

 

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اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين

 
واستقر مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، على تشكيل لجنتين الأولى لبحث المصانع المتعثرة، وتضم معتصم راشد المستشار الاقتصادى للاتحاد، محمد سعد الدين، بهاء العادلى أعضاء بالمكتب التنفيذى، صبحى نصر عضو مجلس إدارة الاتحاد، وتشكيل لجنة ثانية لبحث مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضم محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد، محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز.
 
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اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين
 

 


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