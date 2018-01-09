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الثلاثاء، 09 يناير 2018 09:48 ص
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المرور تشن حملات على سيارات النقل لتحميلها الركاب بالصندوق الخلفى

الثلاثاء، 09 يناير 2018 08:42 ص
المرور تشن حملات على سيارات النقل لتحميلها الركاب بالصندوق الخلفى حملة مرورية- صورة أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق بناء على تعليمات اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل مما يحملون الركاب بالصندوق الخلفى وحملات الرادار والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.
 
 
يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية والتواجد الميدانى على الطرق الرئيسة تحت إشراف اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.
 

 


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