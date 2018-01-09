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الثلاثاء، 09 يناير 2018 10:50 ص
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"المرور" تتصدى لإرهاب الموتوسيكلات وتضبط 1445 مركبة مخالفة بالمحافظات

الثلاثاء، 09 يناير 2018 01:00 ص
"المرور" تتصدى لإرهاب الموتوسيكلات وتضبط 1445 مركبة مخالفة بالمحافظات المرور - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور حملات مرورية، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الدراجات البخارية المخالفة.
 
وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 987 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 458 دراجة بخارية مخالفة، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.
 
 

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