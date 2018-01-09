"المجتمعات العمرانية" توافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم "التقييم العقارى"





كتب ـ هشام عبد الجليل

أعلن المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، موافقتة المبدئية على مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقارى.

وقال السباعى، خلال كلمته باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن القانون سيحرك السوق العقارى فى مصر، لافتا إلى أنه لابد من التنسيق بين الضرائب العقارية وهيئة الرقابة المالية من أجل تنظيم مهنة التقييم العقارى حيث أن هيئة الرقابة المالية هى المعنية بالأساس بمشروع القانون.

كانت لجنة الإسكان ناقشت خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من النائب محمد العقاد و60 نائباً، بشأن تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقارى.