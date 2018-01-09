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الكرملين: مقر حملة بوتين لانتخابات الرئاسة الروسية يبدأ أعماله قريبًا

الثلاثاء، 09 يناير 2018 01:35 م
الكرملين: مقر حملة بوتين لانتخابات الرئاسة الروسية يبدأ أعماله قريبًا بوتين


موسكو (أ ش أ)
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قال المتحدث باسم الكرملين الروسى دميترى بيسكوف إن مقر حملة الرئيس الروسى فلاديمبر بوتين لانتخابات الرئاسة الروسية القادمة سيبدأ أعماله قريبًا.

وقال بيسكوف، وفقا لوكالة انباء "تاس" الروسية، "اعتقد أن هذا الامر سيحدث فى القريب العاجل"، ردا على سؤال حول موعد بدء نشاط مقر الحملة الانتخابية لبوتين.

ونشرت اللجنة المركزية للانتخابات الروسية معلومات فى وقت سابق تفيد بأنه تم تحويل 400 مليون روبل (7 ملايين دولار) إلى حساب بوتين الانتخابى الخاص، بينهم 28 مليون روبل من حزب روسيا الموحدة.

وأعلن المكتب الصحفى للجنة المركزية أن إجمالى المرشحين للانتخابات الرئاسية 13 قاموا بفتح حساباتهم الانتخابية.

وتجرى انتخابات الرئاسة الروسية فى 18 مارس المقبل.


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