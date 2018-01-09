الكرملين: مقر حملة بوتين لانتخابات الرئاسة الروسية يبدأ أعماله قريبًا

الكرملين: مقر حملة بوتين لانتخابات الرئاسة الروسية يبدأ أعماله قريبًاالثلاثاء، 09 يناير 2018 01:35 م
بوتين
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق
قال المتحدث باسم الكرملين الروسى دميترى بيسكوف إن مقر حملة الرئيس الروسى فلاديمبر بوتين لانتخابات الرئاسة الروسية القادمة سيبدأ أعماله قريبًا.
وقال بيسكوف، وفقا لوكالة انباء "تاس" الروسية، "اعتقد أن هذا الامر سيحدث فى القريب العاجل"، ردا على سؤال حول موعد بدء نشاط مقر الحملة الانتخابية لبوتين.
ونشرت اللجنة المركزية للانتخابات الروسية معلومات فى وقت سابق تفيد بأنه تم تحويل 400 مليون روبل (7 ملايين دولار) إلى حساب بوتين الانتخابى الخاص، بينهم 28 مليون روبل من حزب روسيا الموحدة.
وأعلن المكتب الصحفى للجنة المركزية أن إجمالى المرشحين للانتخابات الرئاسية 13 قاموا بفتح حساباتهم الانتخابية.
وتجرى انتخابات الرئاسة الروسية فى 18 مارس المقبل.
إضافة تعليق
التموين: زيادة طرح معدلات منتجات البروتين بعد عيد الميلاد.. القابضة الغذائية: ذبح 300 رأس ماشية يوميا لتوفير لحوم طازجة بالمجمعات.. العامة للجملة: طرح 30طن بط مسكوفى.. "المصرية": استمرار القوافل المتنقلة بالقرى
فى الذكرى الـ82 لميلاد حارس اللغة العربية.. فاروق شوشة ملأ الساحة الثقافية بشعره.. ابن قرية الشعراء قدم لغتنا الجميلة لانتشار الإعلام الثقافى الصحيح.. وتنبأ بموته قبل رحيله.. وجائزة النيل آخر ما حصل عليه
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة