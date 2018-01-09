الكرملين: القوات الروسية الباقية فى سوريا تكفى لصد الهجمات الإرهابية المحتملة





رويترز

قال ديمترى بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لديها ما يكفى من القوات فى سوريا للتصدى لأى هجمات محتملة على قاعدتيها هناك.

وأضاف فى مؤتمر عبر الهاتف، "تلك القوة الباقية هناك والبنية التحتية العسكرية المتبقية فى قاعدتى حميميم وطرطوس العسكريتين قادرة تماما على التصدى لهذه الأعمال الإرهابية التى تقع من حين لآخر، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، إن متشددين هاجموا قاعدتيها ليل السادس من يناير، باستخدام 13 طائرة مسلحة بلا طيار.

وكان قائد مجموعة القوات الروسية فى سوريا، الفريق أول سيرجى سوروفيكين، أعلن مطلع شهر ديسمبر الماضى، أنه سيتم سحب 23 طائرة ومروحتين والشرطة العسكرية ومركز إزالة الألغام ومستشفى عسكرى من سوريا، وقال سوروفيكين - حينها فى تصريح للصحفيين، بعد زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الخاطفة لقاعدة حميميم فى سوريا - "وصلنى أمر وبدأت بسحب القوات الروسية"، مضيفًا "أن هذه العملية ستشمل 23 طائرة حربية متعددة الأنواع ومروحيتين من طراز "كا-52" ومجموعة من الشرطة العسكرية الروسية ومستشفى عسكرى ميدانى ومركز إزالة الألغام".