"القومى للمرأة" يستعرض اليوم إنجازات 2017 ويناقش دعم أهالى قرية الروضة

كتب محمود راغب

يعقد المجلس القومى للمرأة اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدورى برئاسة وبحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، وجميع عضوات وأعضاء المجلس.

وسيشهد الاجتماع الدورى للمجلس عرض تقرير حصاد المجلس وإنجازاته فى عام 2017، ومناقشة المرحلة الجديدة من حملة طرق الأبواب التى يطلقها المجلس بمحافظات الجمهورية، والتى تهدف هذا العام إلى التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات.

وسيتضمن الاجتماع عرض دور المجلس فى دعم أهالى قرية الروضة.