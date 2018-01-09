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الثلاثاء، 09 يناير 2018 09:48 ص
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"القومى للمرأة" يستعرض اليوم إنجازات 2017 ويناقش دعم أهالى قرية الروضة

الثلاثاء، 09 يناير 2018 05:00 ص
"القومى للمرأة" يستعرض اليوم إنجازات 2017 ويناقش دعم أهالى قرية الروضة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة


كتب محمود راغب
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يعقد المجلس القومى للمرأة اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدورى برئاسة وبحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، وجميع عضوات وأعضاء المجلس.
 
وسيشهد الاجتماع الدورى للمجلس عرض تقرير حصاد المجلس وإنجازاته فى عام 2017، ومناقشة المرحلة الجديدة من حملة طرق الأبواب التى يطلقها المجلس بمحافظات الجمهورية، والتى تهدف هذا العام إلى التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات.
 
وسيتضمن الاجتماع عرض دور المجلس فى دعم أهالى قرية الروضة.
 
 

 


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المجلس القومى للمراه

مايا مرسى

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