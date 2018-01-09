القومى للسكان: 43% من حجم الولادات بالصعيد.. و628 ندوة توعوية بالمحافظات

أكد الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومى للسكان، أن المؤشرات والدراسات السكانية كشفت أن 43% من حجم الولادات بالصعيد ، مشيرا إلى أنه تم عقد 628 ندوة توعوية وتثقيفية بجميع المحافظات للحد من الزيادة السكانية فى الفترة من أبريل إلى يونيو 2017.

وأشار "توفيق" إلى قيام المجلس من خلال أمانته الفنية وأفرعه المختلفة بعقد العديد من الفعاليات إذ نفذت أفرع المجلس فى محافظات الوجة القبلى وهى: الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، بتنفيذ 248 لقاء وندوة جماهيرية، لافتا إلى التوسع فى عقد مثل هذه الندوات خاصة فى صعيد مصر للحد من الزيادة المطردة فى الولادات.

وأضاف " توفيق" أنه تم تنفيذ 39 ندوة ولقاء توعوى بالمحافظات الحضرية وهى: القاهرة والإسكندرية والسويس وبورسعيد، كما قامت أفرع المجلس فى محافظات الوجه البحرى وهى: دمياط والإسماعيلية والدقهلية والشرقية والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة، وبالتعاون مع الجهات الشريكة فى العمل السكانى مثل هيئة الاستعلامات، ووزارتى الأوقاف والتضامن والمجلس القومى للمرأة بتنفيذ 341 لقاء وندوة خلال نفس الفترة.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن ندوات المجلس القومى للسكان تعمل فى نشر الوعى فى عدة محاور سكانية وصحية وتنموية تتماشى مع خطة الدولة للتنمية ، والتى تهتم بضرورة نشر الوعى فى جميع ربوع مصر مع الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا .

وأشار " مجاهد " إلى أهمية استخدام أساليب الاتصال الشخصى واللقاءات والندوات فى نشر الوعى السكانى بين مختلف فئات الجمهور، لافتا إلى أن الإعلام المباشر له دور فى التوعية والإقناع وانتهاج سلوك مؤيد لقضايا السكان والتنمية بالتكامل مع أدوات الإعلام الأخرى من إعلام جماهيرى وإلكترونى ومواقع التواصل الاجتماعى ، إذ يتم متابعة وتقييم هذه الخطة بشكل مستمر من خلال قياس ما تحقق من إنجاز ونتائج.