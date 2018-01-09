القضاء الفرنسى يحقق فى شبهات ممارسة "آبل الأمريكية" التقادم المخطط

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فتح القضاء الفرنسى تحقيقا أوليا حول شبهات قيام شركة "آبل" الأمريكية بممارسة "التقادم المخطط" لبعض موديلات الهاتف المحمول ، حسبما ذكر اليوم الاثنين مصدر قضائى.

ويأتى التحقيق - الذى فتح فى 5 يناير - فى اتهامات "بالخداع" فى أعقاب شكوى تقدمت بها جمعية فرنسية باسم "أوقفوا التقادم المخطط" (هوب) فى 27 ديسمبر ، وتتهم فيها (آبل) بتعمد إبطاء أداء وعمر هواتفها الذكية من خلال عمليات التحديث بهدف تسريع استبدالها وزيادة مبيعاتها.

وأضافت الجمعية أن (آبل) قد تخضع للملاحقة بسبب كل أجهزة الهاتف المحمول التى باعتها فى فرنسا منذ صدور قانون 17 أغسطس 2015 الذى أدخل جنحة "التقادم المخطط" فى القانون الفرنسى.

وكان عملاق الهواتف الذكية (آبل) ، الذى يبيع نموذجا جديدا كل عام ، كشف يوم 21 ديسمبر أنه يقيد طوعا أداء الهاتف بعد فترة من الوقت من أجل "تمديد حياة" هذا الهاتف ، بحسب وسائل اعلام فرنسية ذكرت أيضا بفتح تحقيق قضائى لنفس الأسباب فى فرنسا ضد شركة (ابسون) اليابانية المنتجة للطابعات إثر شكوى تقدمت بها شركة "هوب" أيضا.