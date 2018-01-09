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القبض على مزارع متهم بقتل مسنة خرساء فى الدقهلية

الثلاثاء، 09 يناير 2018 02:36 ص
القبض على مزارع متهم بقتل مسنة خرساء فى الدقهلية المتهم


الدقهلية - محمد حيزة
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ألقت قوات أمن الدقهلية، القبض على قاتل سيدة خرساء لسرقتها، بشربين. حيث تلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطار من الرائد محمد الأرضى رئيس المباحث، بورود بلاغ من شخص ويدعى "عزت.ا.ا"مواليد 51، مزارع ومقيم قرية الحصص مركز شربين، بوجود مسنة 64 سنة، وتدعى "فادية.ع.ال" رئيس وحدة بمدرسة الحصص الإعدادية بالمعاش، مقتولة بمنزلها الكائن بذات القرية.

 

على الفور، انتقل إلى مكان البلاغ الرائد محمد الأرضى رئيس المباحث، وتبين صحة البلاغ، وتم تشكيل فريق بحث من قبل رئيس االمباحث، وبتكثيف التحريات حول الواقعة، تبين أن الجانى "عادل.ا" 46 سنه، عاطل، وبتقنين الاجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بالجريمة لمروره بضائقة مالية، حيث قام المتهم بطعن المجنى عليها بعدد 10 طعنات 7 بالظهر و3 بالبطن بغرض السرقه، وتم ضبط المسروقات عدد 2 غويشة، وتبين أن أبو المتهم ابن خالة المجنى عليها. وتحرر عن ذلك، المحضر رقم 289 لسنه 2018 جنح شربين، وجارى العرض على النيابه لاتخاذ القرار.

 


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