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القاضي يطالب أساتذة جامعة بنها اتباع معايير الجودة في تصحيح الامتحانات

الثلاثاء، 09 يناير 2018 07:15 م
القاضي يطالب أساتذة جامعة بنها اتباع معايير الجودة في تصحيح الامتحانات مجلس جامعة بنها


القليوبية حسن عفيفي
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طالب الدكتور السيد القاضي رئيس جامعه بنها خلال رئاسته لاجتماع مجلس القيادات بالجامعة الذي عقد اليوم، بأهميه إعمال قيم الضمير لدي الجميع خاصة أثناء تصحيح أوراق الامتحانات باعتبارهم قضاه يصدرون حكماً علي طلابهم.

وقال القاضي لابد من اتباع معايير الجودة في عمليه التصحيح حتي لا يتم ظلم أي طالب ومراعاة العدالة بين الطلاب خلال التصحيح والبعد عن المحاباة أو المجاملة حتي لو سارت الأمور بحسن نية.

وشدد رئيس الجامعة علي أهميه مراعاه أن الأساتذه أباء في المقام الاول، وأبدي القاضي استغرابه من تواجد بعض أفراد الأمن الاداري داخل بعض اللجان، مؤكداً علي ضرورة منع مثل هذه الحالات إن وجدت، ولايسمح لأي فرد من أفراد الأمن الادراي بالتواجد الا في الحالات التي أوجبها القانون.

كما شدد القاضى على أهمية الانتهاء من اعلان النتيجة فى موعد اقصاه 15 يوما من تاريخ انتهاء امتحان اى مادة كما أكد رئيس الجامعة على ضرورة قيام الأستاذ واضع امتحان المادة بتسليم نموذج إجابة للأسئلة موضوع الإمتحان كشرط للتصحيح.

 

 

 


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