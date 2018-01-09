القاضي يطالب أساتذة جامعة بنها اتباع معايير الجودة في تصحيح الامتحانات

القاضي يطالب أساتذة جامعة بنها اتباع معايير الجودة في تصحيح الامتحاناتالثلاثاء، 09 يناير 2018 07:15 م
مجلس جامعة بنها
القليوبية حسن عفيفي
إضافة تعليق
طالب الدكتور السيد القاضي رئيس جامعه بنها خلال رئاسته لاجتماع مجلس القيادات بالجامعة الذي عقد اليوم، بأهميه إعمال قيم الضمير لدي الجميع خاصة أثناء تصحيح أوراق الامتحانات باعتبارهم قضاه يصدرون حكماً علي طلابهم.
وقال القاضي لابد من اتباع معايير الجودة في عمليه التصحيح حتي لا يتم ظلم أي طالب ومراعاة العدالة بين الطلاب خلال التصحيح والبعد عن المحاباة أو المجاملة حتي لو سارت الأمور بحسن نية.
وشدد رئيس الجامعة علي أهميه مراعاه أن الأساتذه أباء في المقام الاول، وأبدي القاضي استغرابه من تواجد بعض أفراد الأمن الاداري داخل بعض اللجان، مؤكداً علي ضرورة منع مثل هذه الحالات إن وجدت، ولايسمح لأي فرد من أفراد الأمن الادراي بالتواجد الا في الحالات التي أوجبها القانون.
كما شدد القاضى على أهمية الانتهاء من اعلان النتيجة فى موعد اقصاه 15 يوما من تاريخ انتهاء امتحان اى مادة كما أكد رئيس الجامعة على ضرورة قيام الأستاذ واضع امتحان المادة بتسليم نموذج إجابة للأسئلة موضوع الإمتحان كشرط للتصحيح.
إضافة تعليق
قطر المفتوحة لكل إسرائيلى.. الدوحة تستضيف لاعبى المستوطنات لكرة اليد بالترحاب.. ملاعبها شهدت تواجد فرق الكرة الطائرة.. سباحوا تل أبيب حصدوا الميداليات على أراضيها.. والعلم الإسرائيلى يرفرف فوق ملاعبها علنا
فيديو.. الصاعدون والهابطون فى القمة 115..شناوى الأهلى "هايص" وشناوى الزمالك "لايص".. البدرى يصعد لصدارة الدورى.. وجلال "مصدوم".. الحراق بطل مسك الختام.. باسم مرسى يستكمل رحلة السقوط .. ودرس إيطالى لمحمد إبراهيم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة