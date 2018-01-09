القاضي يطالب أساتذة جامعة بنها اتباع معايير الجودة في تصحيح الامتحانات

وقال القاضي لابد من اتباع معايير الجودة في عمليه التصحيح حتي لا يتم ظلم أي طالب ومراعاة العدالة بين الطلاب خلال التصحيح والبعد عن المحاباة أو المجاملة حتي لو سارت الأمور بحسن نية.

وشدد رئيس الجامعة علي أهميه مراعاه أن الأساتذه أباء في المقام الاول، وأبدي القاضي استغرابه من تواجد بعض أفراد الأمن الاداري داخل بعض اللجان، مؤكداً علي ضرورة منع مثل هذه الحالات إن وجدت، ولايسمح لأي فرد من أفراد الأمن الادراي بالتواجد الا في الحالات التي أوجبها القانون.