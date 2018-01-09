القائم بأعمال رئيس الوزراء يتابع ملف السلع غدا فى اجتماع الحكومة الأسبوعى





كتبت هند مختار

يترأس الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، القائم بأعمال رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعى، غدًا الأربعاء لمتابعة الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير السلع فى الأسواق وتقارير الوزراء المختلفة.

وكان مجلس الوزراء فى اجتماع سابق قد وافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يخص إنشاء كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الزقازيق، وكذا إنشاء كلية الحقوق بجامعة دمياط، وذلك بهدف إضافة التخصصات لمطلوبة وتقليل الاغتراب‪.‬