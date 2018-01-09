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العراق: 19 تحالفا انتخابيا تقدم حتى الآن وتمديد تسجيل التحالفات

الثلاثاء، 09 يناير 2018 05:25 م
العراق: 19 تحالفا انتخابيا تقدم حتى الآن وتمديد تسجيل التحالفات انتخابات العراق- أرشيفية


أ ش أ
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أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الثلاثاء، استمرارها بتسجيل التحالفات الانتخابية بعد تمديد تسجيل التحالفات إلى يوم الخميس المقبل، مؤكدة أن عدد التحالفات التى قدمت طلباً للتسجيل بلغ حتى الآن 19 تحالفا انتخابيا.


وقال رئيس الادارة الانتخابية رياض البدران - فى بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية - إن مفوضية الانتخابات مستمرة فى تسجيل التحالفات الانتخابية بعد قرار مجلس المفوضين لتمديد تسجيل التحالفات الى يوم الخميس القادم.


وأضاف البدران، أن عدد الناخبين المؤهلين للمشاركة فى الانتخابات بلغ اكثر من 24 مليون ناخب فى عموم العراق، منهم من حدث سجلاته حيث بلغ عددهم أكثر من أحد عشر مليون ناخب أى مايقارب نسبته أكثر من 46% من الناخبين المؤهلين، مشيرا إلى أن المفوضية مستمرة فى توزيع بطاقات الناخب الالكترونية للمواطنين فى مراكز التسجيل فى معظم محافظات البلد.


كانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت فى وقت سابق تحديد تاريخ اجراء انتخابات مجلس النواب لدورته الرابعة يوم 12 مايو.

 


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