العثور على جثة سائق طافية بترعة النعناعية بالمنوفية

جثة أرشيفية
المنوفية – محمود شاكر
إضافة تعليق
عثر أهالى قرية دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، على جثة طافية فى ترعة النعناعية.
تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد بعثور أهالي قرية دمليج، على جثة طافية بترعة النعناعية، وبالانتقال والفحص، تم انتشال الجثة وبالفحص تبين أنها ل " م م ح " 42 سنه، سائق ومقيم دائرة مركز أشمون .
وبمناظرة الجثة، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى منوف العام وبسؤال زوجته " ا ع م " 39 ربة منزل ومقيمة بذات الناحية لم تتهم أحد ونفت الشبهة الجنائية .
وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبه جنائية إشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات .
إضافة تعليق
كوميكس.. حفلة أهلاوية للصباح الباكر.. مباراة القمة تسيطر على قائمة تويتر بـ 10 هاشتاجات.. الجمهور الأحمر: "إزاى يذيعوا مباراة +21".. والزملكاوية: "سنظل أوفياء.. والحمد لله إنها جت على قد كدة"
دقت ساعة انتخابات الرئاسة.. الوطنية للانتخابات تفتح باب الترشح من 20 حتى 29 يناير.. وتشترط تزكية 20 نائبا من البرلمان.. وتبدأ غدا تلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى لمتابعة الماراثون الانتخابى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة