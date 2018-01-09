العثور على جثة سائق طافية بترعة النعناعية بالمنوفية





المنوفية – محمود شاكر

عثر أهالى قرية دمليج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، على جثة طافية فى ترعة النعناعية.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد بعثور أهالي قرية دمليج، على جثة طافية بترعة النعناعية، وبالانتقال والفحص، تم انتشال الجثة وبالفحص تبين أنها ل " م م ح " 42 سنه، سائق ومقيم دائرة مركز أشمون .

وبمناظرة الجثة، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى منوف العام وبسؤال زوجته " ا ع م " 39 ربة منزل ومقيمة بذات الناحية لم تتهم أحد ونفت الشبهة الجنائية .

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبه جنائية إشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات .