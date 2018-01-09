العبادى: سلطات إقليم كردستان غير جادة بتفنيذ وعودها فى تطبيق الدستور

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قال رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، إن سلطات إقليم كردستان غير جادة بتفنيذ وعودها فى تطبيق الدستور، مشيرا إلى أن ايرادات النفط المصدر من كردستان لم تسجل فى حساب حكومة الاقليم.



وأضاف العبادى - وفقا لقناة (العراقية ) الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن الحكومة لن تسمح بتدمير البلاد من جديد ،لافتا أن الدولة مستمرة فى عمليات ملاحقة "الارهابيين" بكافة أرجاء البلاد .



وأشار رئيس الوزراء العراقى إلى أن تأخير الموازنة يهدف لاحراج الحكومة وأسباب عدم اقرارها غير مقنعة ، مؤكدا أن أن الانتخابات التشريعية ستجرى فى موعدها المحدد ، وأن التعاون بين العرق ودول الجوار استراتيجى ومستمر .