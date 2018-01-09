العاهل الأردنى بعد احباط مخطط إرهابى: يد الإرهاب الغاشم لن تمس وطننا





كتب هيثم سلامة

أكد العاهل الأردنى، الملك عبد الله بن الحسين، أن يد الإرهاب الغاشم لن تمس وطننا ولن تنال من شعبنا، وذلك بعد إحباط المخابرات الأردنية لمخطط إرهابي شرع فى تنفيذ العديد من العمليات، وأسفرت عن اعتقال 17 عنصرا متورطا.

وكتب الملك عبد الله بن الحسين ، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "يد الإرهاب الغاشم لن تمس وطننا ولن تنال من شعبنا، بإذن الله، طالما ظلت جبهاته مسيجة بعزائم أسود تحمي حماه وتدافع عن ثراه. فإلى منتسبي جهاز المخابرات العامة، ولكل الجباه السمر في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية تحية، بكم نفاخر العالم وبجهودكم يظل الوطن منيعا".



عبد الله بن الحسين

وكانت قد أحبطت المخابرات العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية، مخططا ارهابيا وتخريبيا كبيرا لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بشكل متزامن، بهدف زعزعة الأمن الوطنى وإثارة الفوضى والرعب لدى المواطنين.

وأسفرت عمليات المتابعة الاستخبارية المبكرة، بحسب تقرير نشرته وكالة "بترا" الأردنية ، عن اعتقال 17 عنصرا متورطا بهذه العمليات وضبط الأسلحة والمواد التى كان مقررا استخدامها لتنفيذ هذا المخطط الإجرامى.