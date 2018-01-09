video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 10 يناير 2018 01:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العاهل الأردنى بعد احباط مخطط إرهابى: يد الإرهاب الغاشم لن تمس وطننا

الثلاثاء، 09 يناير 2018 06:17 م
العاهل الأردنى بعد احباط مخطط إرهابى: يد الإرهاب الغاشم لن تمس وطننا عبد الله بن الحسين


كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق

أكد العاهل الأردنى، الملك عبد الله بن الحسين، أن يد الإرهاب الغاشم لن تمس وطننا ولن تنال من شعبنا، وذلك بعد إحباط المخابرات الأردنية لمخطط إرهابي شرع فى تنفيذ العديد من العمليات، وأسفرت عن اعتقال 17 عنصرا متورطا.

وكتب الملك عبد الله بن الحسين ، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "يد الإرهاب الغاشم لن تمس وطننا ولن تنال من شعبنا، بإذن الله، طالما ظلت جبهاته مسيجة بعزائم أسود تحمي حماه وتدافع عن ثراه. فإلى منتسبي جهاز المخابرات العامة، ولكل الجباه السمر في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية تحية، بكم نفاخر العالم وبجهودكم يظل الوطن منيعا".

عبد الله بن الحسين
عبد الله بن الحسين

 

وكانت قد أحبطت المخابرات العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية، مخططا ارهابيا وتخريبيا كبيرا لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بشكل متزامن، بهدف زعزعة الأمن الوطنى وإثارة الفوضى والرعب لدى المواطنين.

وأسفرت عمليات المتابعة الاستخبارية المبكرة، بحسب تقرير نشرته وكالة "بترا" الأردنية ، عن اعتقال 17 عنصرا متورطا بهذه العمليات وضبط الأسلحة والمواد التى كان مقررا استخدامها لتنفيذ هذا المخطط الإجرامى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المخابرات الأردنية تضبط خلية إرهابية وتحبط مخططا لزعزعة الأمن فى المملكة

عبد الله بن الحسين

مخطط أرهابى

الاردن

دولة الأردن



لا تفوتك
سخرية من وشم "كوتينيو" بالعربى.. مغردون: المفروض تسأل صلاح بدل ترجمة جوجل

سخرية من وشم "كوتينيو" بالعربى.. مغردون: المفروض تسأل صلاح بدل ترجمة جوجل

المعارضة القطرية: تمويل تميم للإخوان فى أوروبا تخطى 350 مليون يورو

المعارضة القطرية: تمويل تميم للإخوان فى أوروبا تخطى 350 مليون يورو

قطر المفتوحة لكل إسرائيلى.. الدوحة تستضيف لاعبى المستوطنات لكرة اليد بالترحاب.. ملاعبها شهدت تواجد فرق الكرة الطائرة.. سباحوا تل أبيب حصدوا الميداليات على أراضيها.. والعلم الإسرائيلى يرفرف فوق ملاعبها علنا

قطر المفتوحة لكل إسرائيلى.. الدوحة تستضيف لاعبى المستوطنات لكرة اليد بالترحاب.. ملاعبها شهدت تواجد فرق الكرة الطائرة.. سباحوا تل أبيب حصدوا الميداليات على أراضيها.. والعلم الإسرائيلى يرفرف فوق ملاعبها علنا

فيديو.. الصاعدون والهابطون فى القمة 115..شناوى الأهلى "هايص" وشناوى الزمالك "لايص".. البدرى يصعد لصدارة الدورى.. وجلال "مصدوم".. الحراق بطل مسك الختام.. باسم مرسى يستكمل رحلة السقوط .. ودرس إيطالى لمحمد إبراهيم

فيديو.. الصاعدون والهابطون فى القمة 115..شناوى الأهلى "هايص" وشناوى الزمالك "لايص".. البدرى يصعد لصدارة الدورى.. وجلال "مصدوم".. الحراق بطل مسك الختام.. باسم مرسى يستكمل رحلة السقوط .. ودرس إيطالى لمحمد إبراهيم

الإسكان: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه القاهرة الجديدة لتغذية العاصمة الإدارية

الإسكان: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه القاهرة الجديدة لتغذية العاصمة الإدارية

تغليظ عقوبة خطف الأطفال وهتك عرضهم بعد التعديل.. تعرف عليها

تغليظ عقوبة خطف الأطفال وهتك عرضهم بعد التعديل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة