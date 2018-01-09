الصحة : وفاة مواطن وإصابة 6 فى سقوط سقالة على أشخاص بالقاهرة الجديدة

الصحة : وفاة مواطن وإصابة 6 فى سقوط سقالة على أشخاص بالقاهرة الجديدةالثلاثاء، 09 يناير 2018 04:43 م
الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، وفاة مواطن وإصابة 6 آخرين فى حادث سقوط سقاله على أشخاص بمنطقة الجولف الجديدة - التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 5 سيارات إسعاف مجهزة .
وأشار إلى أنه تم نقل جميع المصابين، وحالة الوفاة إلى مستشفي البنك الأهلي والقاهرة الجديدة المركزي ، لافتا إلى أن جميع المصابين حالتهم مستقرة وإصابتهم تتراوح ما بين كسور وجروح وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه ما بعد الارتجاج ، مؤكد أن جميعهم يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.
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