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الثلاثاء، 09 يناير 2018 10:05 م
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الصحة : وفاة مواطن وإصابة 6 فى سقوط سقالة على أشخاص بالقاهرة الجديدة

الثلاثاء، 09 يناير 2018 04:43 م
الصحة : وفاة مواطن وإصابة 6 فى سقوط سقالة على أشخاص بالقاهرة الجديدة الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان


كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، وفاة مواطن وإصابة 6 آخرين فى حادث سقوط سقاله على أشخاص بمنطقة الجولف الجديدة - التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 5 سيارات إسعاف مجهزة .

وأشار إلى أنه تم نقل جميع المصابين، وحالة الوفاة إلى مستشفي البنك الأهلي والقاهرة الجديدة المركزي ، لافتا إلى أن جميع المصابين حالتهم مستقرة وإصابتهم تتراوح ما بين كسور وجروح وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه ما بعد الارتجاج ، مؤكد أن جميعهم يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.


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