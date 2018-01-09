الصحة : وفاة مواطن وإصابة 6 فى سقوط سقالة على أشخاص بالقاهرة الجديدة





كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، وفاة مواطن وإصابة 6 آخرين فى حادث سقوط سقاله على أشخاص بمنطقة الجولف الجديدة - التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 5 سيارات إسعاف مجهزة .

وأشار إلى أنه تم نقل جميع المصابين، وحالة الوفاة إلى مستشفي البنك الأهلي والقاهرة الجديدة المركزي ، لافتا إلى أن جميع المصابين حالتهم مستقرة وإصابتهم تتراوح ما بين كسور وجروح وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه ما بعد الارتجاج ، مؤكد أن جميعهم يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.