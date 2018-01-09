الصحة: توفير البنسلين طويل المفعول بالأسواق ولا داعٍ للقلق من نقصه





كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، أن عقار البنسلين الخاص بعلاج الحمى الروماتيزمية متوفر بالصيدليات بجميع أنحاء الجمهورية، متابعة: "لا داعٍ للقلق من النقص خلال الفترة المقبلة، فالدواء نضمن توفيره بشكل دائم".

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن هناك آليات تتخذها الوزارة مع الشركات خاصة الأدوية الحيوية، من شأنها التنبؤ بحدوث الأزمات الدوائية والتعامل معها سريعاً .

وفى السياق ذاته، قال الدكتور أحمد كيلانى رئيس شركة المهن الطبية أحد شركات أكديما التابعة لوزارة الصحة، إنه حتى الآن تم ضح 2.4 مليون عبوة بنسلين طويل المفعول بالأسواق ونستطيع تأمين احتياجات السوق حال عدم توفير المستحضرات المستوردة، مؤكدًا أن الشركة لديها نظام سريع للتعامل مع الأزمات فيما يخص الأدوية الحيوية التى تنتجها.

وتابع كيلانى، أن الفترة الراهنة تشهد توفير البنسلين بعد تدخل المهن الطبية بتوفير المستحضر، مضيفًا أن الدواء المحلى له نفس فاعلية المنتج المستورد، مؤكدًا أنه لابد من الاهتمام بالصناعات الوطنية وتنميتها.