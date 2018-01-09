الشرطة الإندونسية تحلق رؤوس المساجين فى مقاطعة باندا تشيه





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

قامت الشرطة الإندونسية صباح اليوم الثلاثاء، بحلق رؤس بعض المساجين الذين تم القبض عليهم فى مدينة باندا اتشيه، وذلك تطبيقا لمبادى الشريعة الإسلامية، حسبما ذكرت مصادر بالشرطة.

وتعتبر باندا اتشيه" اعتبره البعض عقوبة إلهية لذلك اتجهت سلطات الإقليم بتطبيق الشريعة الإسلامية بحذافيرها.

وضرب تسونامى المحيط الهندى عام 2004 فى 26 ديسمبر 2004، مقاطعة آتشيه بشمال سومطرة بإندونسيا، ودمر جزءا كبيرا منها.



الشرطة الإندونسية



جانب من حلق الشرطة الإندونسية لمساجين