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الشرطة الإندونسية تحلق رؤوس المساجين فى مقاطعة باندا تشيه

الثلاثاء، 09 يناير 2018 11:12 ص
الشرطة الإندونسية تحلق رؤوس المساجين فى مقاطعة باندا تشيه الشرطة الإندونسية


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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قامت الشرطة الإندونسية صباح اليوم الثلاثاء، بحلق رؤس بعض المساجين الذين تم القبض عليهم فى مدينة باندا اتشيه، وذلك تطبيقا لمبادى الشريعة الإسلامية، حسبما ذكرت مصادر بالشرطة.

وتعتبر باندا اتشيه" اعتبره البعض عقوبة إلهية لذلك اتجهت سلطات الإقليم بتطبيق الشريعة الإسلامية بحذافيرها.

وضرب تسونامى المحيط الهندى عام 2004  فى 26 ديسمبر 2004، مقاطعة آتشيه بشمال سومطرة بإندونسيا،  ودمر جزءا كبيرا منها. 

الشرطة الإندونسية
الشرطة الإندونسية

 

جانب من حلق الشرطة الإندونسية لمساجين
جانب من حلق الشرطة الإندونسية لمساجين

 

حلق مساجين إندونسين
حلق مساجين إندونسين

 

 

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