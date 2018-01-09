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السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى مصر الجديدة دون إصابات

الثلاثاء، 09 يناير 2018 09:01 ص
السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى مصر الجديدة دون إصابات حريق - صورة أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال الدفاع المدنى بالقاهرة فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى مصر الجديدة، وانتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

 

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية فى مصر الجديدة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

 

 

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