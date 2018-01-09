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السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور

الثلاثاء، 09 يناير 2018 08:26 ص
السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور حريق- صورة أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، ونتج عنها إصابة شخصين. 

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور، حيث تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء،  تم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

 

 

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بولاق الدكرور



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