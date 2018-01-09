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الزراعة: حملات على 2.1 مليون فدان خضراوات لمواجهة مخاطر التقلبات الجوية

الثلاثاء، 09 يناير 2018 06:00 ص
الزراعة: حملات على 2.1 مليون فدان خضراوات لمواجهة مخاطر التقلبات الجوية د.عبد المنعم البنا وزير الزراعة


كتب عز النوبى
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كشف تقرير الإدارة المركزية  للبساتين  والحاصلات الزراعية  بوزارة الزراعة ، عن أن هناك حملات مرورية مكثفة على مساحات تبلغ 2 مليون و174 ألف فدان منزرعة بالخضراوات والفاكهة  لزيادة الإنتاجية  ومواجهة أى من الأمراض والآفات التى تصيب المحصول، ومواجهة  مخاطر التغيرات المناخية والتقلبات الجوية، منها  250 ألف فدان منزرعة  بالخضراوات  لزيادة الإنتاج،  تضم 25 صنف خضار، و250 ألف فدان منزرعة  بطاطس سواء للاستهلاك أو التصدير وإنتاج تقاوى  للعروة الشتوى والنيلى، وهناك متابعة دورية  لـ13 صنفًا من المحاصيل البستانية بمساحات  تبلغ مليونًا و674 ألفًا و340 فدانًا، بإنتاجية تقدر بـ11 مليونًا و154 ألفًا و76 طنًا على مدار العام.

وقال المهندس  محمود عطا رئيس الإدارة  المركزية للبساتين  والحاصلات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن  اللجان المرورية على الزراعات الشتوية تعمل دوريًا  من قبل الإدارة العامة للخضر والفاكهة بالتعاون مع معهد أمراض النبات والوقاية بقرى المحافظات، والنزول إلى الحقول وتوعية المزارعين بمخاطر التغيرات المناخية والتقلبات الجوية على المحاصيل الشتوية، خاصة الخضر والفاكهة فى ظل التغيرات المناخية التى تتعرض لها البلاد.

وأضاف محمود عطا، أن اللجان  تعمل على تقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار، كما تعمل  اللجان على رصد الحالة المرضية والحشرية للمحاصيل على أرض الواقع، وسرعة التدخل والعلاج من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة، رصد كل المشكلات التى تواجه المزارعين بالمحافظات المختلفة، والتوجيه بحلها بشكل فورى، كما تعقد اللجان ندوات إرشادية فى القرى والحقول للمزارعين، وهناك برامج إرشادية متخصصة على أعلى مستوى.

 


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الخضروات والفاكهة

الحاصلات الزراعية

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