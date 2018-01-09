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الثلاثاء، 09 يناير 2018 10:05 م
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الزراعة: توزيع 24 ألف شتلة زيتون وتين ولوز بالمجان على أهالى مطروح

الثلاثاء، 09 يناير 2018 06:05 م
الزراعة: توزيع 24 ألف شتلة زيتون وتين ولوز بالمجان على أهالى مطروح اشجار الزيتون


كتب عز النوبى
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وافق الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على توزيع 24000 شتلة زيتون وتين ولوز بالوديان التى يقوم مركز بحوث الصحراء بتنميتها وإعادة تأهيلها بمحافظة مطروح بالمجان هذا العام، والتى تساهم فى زيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 542 فدانا يتم استصلاحهم بمساحة 32 وادى بمنطقة غرب مطروح من خلال مركز بحوث الصحراء.

وقال الدكتور نعيم مصيلحى رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطنى لمشروع التنمية الريفية "EU-JRDP"، إنه يجرى حاليا تنمية واستصلاح اكثر من 31 وادى ى المنطقة الممتدة من فوكه شرقا وحتى السلوم غربا بمحافظة مطروح بمساحة تقدر بـ542 فدانا من خلال مشروع إنشاء وتنمية وديان جديدة وإعادة تأهيل وديان قديمة بمحافظة مطروح.

وأوضح "مصيلحى" أن مركز بحوث الصحراء يقوم حاليا بزراعة 24000 شتلة زيتون ورمان وتين التى تجود زراعتها بوديان مطروح، حيث تم توزيع عدد 10000 شتلة زيتون من الخطة العام الحالى بالإضافة الى توزيع 14000 شتلة من أحد المشروعات الممولة من الاتحاد الأوربى بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء وهم وديان وادى الضباع ووادى الحشيفى الغربى ووادى رقبه عويشة ووداى رقبة أم الرجوم بمركز النجيلة، وبالإضافة إلى وادى الكبش بسيدى برانى والمنشاوى، ورثمه، والطاجة، ورتيم بمركز رأس الحكمة، و وادى الباكور،وحلازين بمركز مرسى مطروح، ووادى الهلوبة التابع لمركز النجيلة، ووادى المسيد، و أبونافلة البحرى، و أبو مرزوق، و سدرة، ورقبه سعيد بمركز سيدى برانى.

 


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وزارة الزراعة

شتلة زيتون

بحوث الصحراء

تنمية مطروح



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