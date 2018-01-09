الدولار يسجل 30 جنيها سودانيا فى السوق السوداء





الخرطوم (أ ف ب)

أكد متعاملون فى السوق السوداء لصرف العملات الثلاثاء، أن الدولار أصبح يعادل 30 جنيها سودانيا فى حين تطلب الشركات الخاصة ورجال الأعمال المزيد من العملة الأمريكية.

وقال أحد المتعاملين لفرانس برس، بشرط عدم ذكر اسمه إن "الدولار وصل إلى 30 جنيها فى السوق السوداء فى ظل إقبال الشركات الخاصة ورجال الأعمال على شرائه".

وكان من المتوقع أن يتحسن سعر صرف الجنيه بعد رفع العقوبات لكن حدث العكس.

ويؤكد مسئولون حكوميون أن البنوك العالمية مازال لديها تحفظات حيال التعامل مع البنوك السودانية رغم رفع الحظر الأمريكى.

وكان وزير المالية محمد عثمان الركابى صرح الأسبوع الماضى "لم نستفد من رفع الحصار فالبنوك العالمية مازالت تتحفظ فى التعامل مع البنوك السودانية".

ومع أن واشنطن رفعت العقوبات الاقتصادية إلا أنها مازالت تضع السودان فى قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وساهم تدهور سعر صرف الجنيه فى زيادة معدل التضخم الذى بلغ نحو 37 %.

ويعانى الاقتصاد السودانى منذ انفصال جنوب السودان عام 2011 أخذا معه 75% من انتاج النفط الذى كان حجمه 470 ألف برميل يوميا، إضافة إلى عقود من العقوبات الاقتصادية الأمريكية.