video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 09 يناير 2018 11:11 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الدولار يسجل 30 جنيها سودانيا فى السوق السوداء

الثلاثاء، 09 يناير 2018 07:13 م
الدولار يسجل 30 جنيها سودانيا فى السوق السوداء الجنيه السودانى


الخرطوم (أ ف ب)
إضافة تعليق

أكد متعاملون فى السوق السوداء لصرف العملات الثلاثاء، أن الدولار أصبح يعادل 30 جنيها سودانيا فى حين تطلب الشركات الخاصة ورجال الأعمال المزيد من العملة الأمريكية.

وقال أحد المتعاملين لفرانس برس، بشرط عدم ذكر اسمه إن "الدولار وصل إلى 30 جنيها فى السوق السوداء فى ظل إقبال الشركات الخاصة ورجال الأعمال على شرائه".

وكان من المتوقع أن يتحسن سعر صرف الجنيه بعد رفع العقوبات لكن حدث العكس.

ويؤكد مسئولون حكوميون أن البنوك العالمية مازال لديها تحفظات حيال التعامل مع البنوك السودانية رغم رفع الحظر الأمريكى.

وكان وزير المالية محمد عثمان الركابى صرح الأسبوع الماضى "لم نستفد من رفع الحصار فالبنوك العالمية مازالت تتحفظ فى التعامل مع البنوك السودانية".

ومع أن واشنطن رفعت العقوبات الاقتصادية إلا أنها مازالت تضع السودان فى قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وساهم تدهور سعر صرف الجنيه فى زيادة معدل التضخم الذى بلغ نحو 37 %.

ويعانى الاقتصاد السودانى منذ انفصال جنوب السودان عام 2011 أخذا معه 75% من انتاج النفط الذى كان حجمه 470 ألف برميل يوميا، إضافة إلى عقود من العقوبات الاقتصادية الأمريكية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكالة: سعر صرف الجنيه السودانى أقل 3 مرات من الرسمى

السودان

اخبار السودان

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
سخرية من وشم "كوتينيو" بالعربى.. مغردون: المفروض تسأل صلاح بدل ترجمة جوجل

سخرية من وشم "كوتينيو" بالعربى.. مغردون: المفروض تسأل صلاح بدل ترجمة جوجل

المعارضة القطرية: تمويل تميم للإخوان فى أوروبا تخطى 350 مليون يورو

المعارضة القطرية: تمويل تميم للإخوان فى أوروبا تخطى 350 مليون يورو

قطر المفتوحة لكل إسرائيلى.. الدوحة تستضيف لاعبى المستوطنات لكرة اليد بالترحاب.. ملاعبها شهدت تواجد فرق الكرة الطائرة.. سباحوا تل أبيب حصدوا الميداليات على أراضيها.. والعلم الإسرائيلى يرفرف فوق ملاعبها علنا

قطر المفتوحة لكل إسرائيلى.. الدوحة تستضيف لاعبى المستوطنات لكرة اليد بالترحاب.. ملاعبها شهدت تواجد فرق الكرة الطائرة.. سباحوا تل أبيب حصدوا الميداليات على أراضيها.. والعلم الإسرائيلى يرفرف فوق ملاعبها علنا

فيديو.. الصاعدون والهابطون فى القمة 115..شناوى الأهلى "هايص" وشناوى الزمالك "لايص".. البدرى يصعد لصدارة الدورى.. وجلال "مصدوم".. الحراق بطل مسك الختام.. باسم مرسى يستكمل رحلة السقوط .. ودرس إيطالى لمحمد إبراهيم

فيديو.. الصاعدون والهابطون فى القمة 115..شناوى الأهلى "هايص" وشناوى الزمالك "لايص".. البدرى يصعد لصدارة الدورى.. وجلال "مصدوم".. الحراق بطل مسك الختام.. باسم مرسى يستكمل رحلة السقوط .. ودرس إيطالى لمحمد إبراهيم

الإسكان: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه القاهرة الجديدة لتغذية العاصمة الإدارية

الإسكان: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه القاهرة الجديدة لتغذية العاصمة الإدارية

تغليظ عقوبة خطف الأطفال وهتك عرضهم بعد التعديل.. تعرف عليها

تغليظ عقوبة خطف الأطفال وهتك عرضهم بعد التعديل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة