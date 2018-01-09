الخميس.. بدء امتحانات الفصل الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

الخميس.. بدء امتحانات الفصل الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهريةالثلاثاء، 09 يناير 2018 04:00 ص
طلاب الأزهر يؤدون الامتحانات - أرشيفية
كتب لؤى على
إضافة تعليق
تنطلق الخميس المقبل، امتحانات الفصل الدراسي الأول، للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، بجميع مناطق الجمهورية.
وأكّدت رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية؛ أن المناطق انتهت من استعداداتها، لاستقبال الامتحانات؛ من خلال تأمين وتجهيز مقارّ اللجان، وتوزيع أرقام الجلوس على الطلاب، وخطابات الملاحظة والتصحيح على المدرسين، إضافةً إلى وضْع خطة دورية للموجّهين للمراقبة خلال فترة الاختبارات، تشمل أكثرَ من معهد.
إضافة تعليق
كوميكس.. حفلة أهلاوية للصباح الباكر.. مباراة القمة تسيطر على قائمة تويتر بـ 10 هاشتاجات.. الجمهور الأحمر: "إزاى يذيعوا مباراة +21".. والزملكاوية: "سنظل أوفياء.. والحمد لله إنها جت على قد كدة"
دقت ساعة انتخابات الرئاسة.. الوطنية للانتخابات تفتح باب الترشح من 20 حتى 29 يناير.. وتشترط تزكية 20 نائبا من البرلمان.. وتبدأ غدا تلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى لمتابعة الماراثون الانتخابى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة