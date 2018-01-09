الخميس.. بدء امتحانات الفصل الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية





كتب لؤى على

تنطلق الخميس المقبل، امتحانات الفصل الدراسي الأول، للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، بجميع مناطق الجمهورية.

وأكّدت رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية؛ أن المناطق انتهت من استعداداتها، لاستقبال الامتحانات؛ من خلال تأمين وتجهيز مقارّ اللجان، وتوزيع أرقام الجلوس على الطلاب، وخطابات الملاحظة والتصحيح على المدرسين، إضافةً إلى وضْع خطة دورية للموجّهين للمراقبة خلال فترة الاختبارات، تشمل أكثرَ من معهد.