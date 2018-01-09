video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 09 يناير 2018 09:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الخميس.. بدء امتحانات الفصل الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

الثلاثاء، 09 يناير 2018 04:00 ص
الخميس.. بدء امتحانات الفصل الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية طلاب الأزهر يؤدون الامتحانات - أرشيفية


كتب لؤى على
إضافة تعليق

تنطلق الخميس المقبل، امتحانات الفصل الدراسي الأول، للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، بجميع مناطق الجمهورية.

 

وأكّدت رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية؛ أن المناطق انتهت من استعداداتها، لاستقبال الامتحانات؛ من خلال تأمين وتجهيز مقارّ اللجان، وتوزيع أرقام الجلوس على الطلاب، وخطابات الملاحظة والتصحيح على المدرسين، إضافةً إلى وضْع خطة دورية للموجّهين للمراقبة خلال فترة الاختبارات، تشمل أكثرَ من معهد.

 

امتحانات الفصل الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية (1)
 
امتحانات الفصل الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية (2)
 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان لجان الامتحانات بالكليات

نائب رئيس جامعة الأزهر يستقبل عميدة كلية التربية بجامعة ويست كليف الأمريكية

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

امتحانات



لا تفوتك
الصحة: توفير البنسلين طويل المفعول بالأسواق ولا داعٍ للقلق من نقصه

الصحة: توفير البنسلين طويل المفعول بالأسواق ولا داعٍ للقلق من نقصه

فيديو.. وزير النقل: رفع أسعار تذاكر القطارات فى القريب العاجل

فيديو.. وزير النقل: رفع أسعار تذاكر القطارات فى القريب العاجل

كوميكس.. حفلة أهلاوية للصباح الباكر.. مباراة القمة تسيطر على قائمة تويتر بـ 10 هاشتاجات.. الجمهور الأحمر: "إزاى يذيعوا مباراة +21".. والزملكاوية: "سنظل أوفياء.. والحمد لله إنها جت على قد كدة"

كوميكس.. حفلة أهلاوية للصباح الباكر.. مباراة القمة تسيطر على قائمة تويتر بـ 10 هاشتاجات.. الجمهور الأحمر: "إزاى يذيعوا مباراة +21".. والزملكاوية: "سنظل أوفياء.. والحمد لله إنها جت على قد كدة"

دقت ساعة انتخابات الرئاسة.. الوطنية للانتخابات تفتح باب الترشح من 20 حتى 29 يناير.. وتشترط تزكية 20 نائبا من البرلمان.. وتبدأ غدا تلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى لمتابعة الماراثون الانتخابى

دقت ساعة انتخابات الرئاسة.. الوطنية للانتخابات تفتح باب الترشح من 20 حتى 29 يناير.. وتشترط تزكية 20 نائبا من البرلمان.. وتبدأ غدا تلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى لمتابعة الماراثون الانتخابى

أمازون تنافس جوجل بإطلاق مساعد "أليكسا" الصوتى بأجهزة كمبيوتر ويندوز 10

أمازون تنافس جوجل بإطلاق مساعد "أليكسا" الصوتى بأجهزة كمبيوتر ويندوز 10

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة