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الخميس المقبل.. امتحان الشهادة الابتدائية والإعدادية بأزهر كفر الشيخ

الثلاثاء، 09 يناير 2018 11:40 ص
الخميس المقبل.. امتحان الشهادة الابتدائية والإعدادية بأزهر كفر الشيخ الشيخ أشرف النجار رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بكفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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استعدت المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ، لإجراء امتحانات إتمام المرحلة الابتدائية الأزهرية ،والشهادة الإعدادية الخميس المقبل، وتسلم الطلاب أرقام الجلوس.

قال الشيخ أشرف النجار رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بكفر الشيخ، لـ" اليوم السابع"، إن المعاهد استعدت لعقد امتحان إتمام المرحلة الإبتدائية الأزهرية، والشهادة الإعدادية، للفصل الدراسى الأول ، والذى من المقرر أن يبدأ يوم الخميس الموافق 11 يناير الجارى بمادتى اللغة العربية "الورقة الأولى" والتى تشتمل على النحو والصرف، ثم مادة الفقه فى الفترة الثانية، على أن تنتهى اختبارات الشهادة الإعدادية الأزهرية الخميس 18 يناير 2018م بمادتى الجبر والحاسب الآلي.

وأضاف النجار، أن امتحانات إتمام المرحلة الابتدائية الأزهرية، تبدأ يوم الخميس المقبل، ويؤدى التلاميذ امتحان مادة القرآن الكريم، والفترة الثانية مادة الدراسات الاجتماعية، مؤكداً أنه شدد على منع الغش وتحويل أى متساهل فى ذلك للتحقيق، وعدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلاب، وللمراقبين، وجميع القائمين على أعمال الامتحانات باللجان المقررة.

 

 


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